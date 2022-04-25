ليبيا – استبعدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بأي عمل مسلح يستهدف معاقبة القبائل التي أعلنت إغلاق النفط، رغم إشارته في اجتماعه الأخير مع حكومته إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة الإغلاق.

الخوجة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، قالت: إن الجميع وفي مقدمتهم الدبيبة يعون جيدًا أن أي تحرك مسلح سيزيد من هشاشة الوضع الأمني، وقد يدفع بالوضع العام للانحراف نحو الاحتراب مجددًا، وهو سيناريو لن يُسمح بتمريره من الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ورأت الخوجة أن مطالبة الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق في هذه القضية لا تمثل تهديدًا في ظل التفكك الراهن للدولة سياسيًا وجغرافيًا، مستبعدةً أن يؤدي ذلك لإقناع قيادات القبائل بتغيير مواقفها، خصوصًا مع وجود مبررات قوية للإغلاق، فضلًا عن أن مواقع وجودهم بعيدة عن سيطرة حكومته.