ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد وزير الاقتصاد محمد الحويج، وذلك لمتابعة الأسعار الأساسية للسلع، والتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، ومدى توفرها.

الحويج استعرض خلال لقائه بالدبيبة مشروع انشاء ديوان الحبوب الذي يعزز الأمن الغذائي ويقوم على تنفيذ عمليات توريد الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية وضمان انسيابها بالسوق المحلي واستقرار أسعارها.

واطلع الحويج الدبيبة على خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة تنفيذ عمليات توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومشاركة الأجهزة الرقابية والضبطية.

وأكد الدبيية على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية ومراقبة السوق المحلي وجودة الخدمات، مشيرًا أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب خلال اجتماعه القادم.

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