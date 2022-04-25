وانطلقت صيحات الفرح عندما ظهرت النتائج على شاشة عملاقة أسفل برج إيفل، حيث لوح أنصار ماكرون بعلمي فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، أطلق حشد من أنصار لوبان في حزن صيحات الاستهجان والصفارات في قاعة استقبال مترامية الأطراف بإحدى ضواحي باريس.

وأقرت لوبان بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية لكنها تعهدت بمواصلة الكفاح السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران.

وقالت لمؤيديها الذين راحوا يهتفون باسمها “لن أتخلى عن الفرنسيين أبدا”.

وكتب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على تويتر “حسناً إيمانويل… في هذه الفترة المضطربة، نحن بحاجة إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماماً باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية”.