ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن تهديدات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية بمعاقبة المتسببين في تعطيل إنتاج وتصدير النفط كانت في إطار محاولته لإحداث اشتباك وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية حكومته في السلطة لمدى زمني أطول.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أوضح أن المجموعات المسلحة التي تتبع الدبيبة في الأغلب تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته من طرابلس إلى مصراتة، ولن تذهب لأبعد من ذلك.

ونوه عضو ملتقى الحوار السياسي بما شهدته الأيام الأخيرة من إطلاق تصريحات واجتماعات، سواء من السفارة الأميركية في ليبيا أو من البعثة الأممية التي ركزت على ضرورة حماية العوائد النفطية من الإهدار.

واستبعد الشركسي أن يكون هناك ضغط دولي على القيادة العامة للجيش الوطني رغم وقوع مناطق النفط تحت سيطرتها، لكن في المقابل يمكن أن يوجه للدبيبة ليقوم بتسليم السلطة.