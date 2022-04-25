ليبيا – قال سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان محمد خليفة العكروت إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان صريحًا أكثر من اللازم، حينما قال إن بلاده تدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة فقط.

العكروت أشار وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الحدث” إلى أن اللغة التي تحدث بها لا تنم عن أنه يتقن اللغة الدبلوماسية، مضيفًا: من يستعمل لغةً مثل لغة تبون، فهو يريد رسم خط فاصلٍ حاد، والسياسي المحنك لا يرسم خطًا فاصلًا حادًا، دائما يرسم خطًا متعرجًا ملتويًا، ليفهم الجميع أنه يؤيدهم ويعارضهم في نفس الوقت.

وتابع قائلًا: “للأسف خذلته لغته الصريحة جدًا وهو على أعلى سلطة سياسية، غابت عنه الحكمة والحصافة، كان يكفيه أن يقول: (نحن مع ما يريده الشعب الليبي)، ويصمت. وانتقادي للغة تبون، لا تعني أنني أقف مع أحد ضد أحد، بل هي نقد للغة التي يجب أن يستعملها السياسي المحنك”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الحكومة الليبية التي تحظى بالشرعية الدولية هي حكومة الدبيبة، وأن الجزائر مازالت تدعم حكومة الدبيبة لأنها الحكومة المعترف بها دوليًا.