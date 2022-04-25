الفوائد الصحية لتناول التمر في شهر رمضان:



يحتوى التمر على العديد من الألياف مما يعمل على ضبط مستويات السكر بالدم كما يساعد فى منحك الشعور بالطاقة والنشاط لفترة جيدة.

-التمر في شهر رمضان للتحكم في الشهية

يحتوى التمر على مقدار جيد من السعرات الحرارية والبروتين لذا يمنحك الشعور بالشبع لفترة جيدة وبالتالي تتمكن من تناول كميات قليلة من الطعام

-التمر في شهر رمضان للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يحتوى التمر على الالياف التي تعمل على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة وبالتالي تمنع الإمساك، وتسهم في تكوين البراز.

-التمر في شهر رمضان لمقاومة الزهايمر والسرطان

يحتوى التمر على مضادات الأكسدة التي تحمى الخلايا من الجذور الحرة التي تؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض، يحتوى التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث يحتوى التمر على أعلى محتوى مضاد للأكسدة مقارنة بالفواكه الأخرى، نظرا لأنه غنى أيضا بمركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهابات وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والسرطان والسكرى.

-التمر في شهر رمضان لتعزيز صحة القلب

يحتوى التمر على الكاروتينات التي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي .

-التمر في شهر رمضان يعزز صحة الدماغ

التمر قد يساعد تناول التمر في تحسين وظائف المخ وصحة الدماغ، حيث وجدت الدراسات المعملية أن التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر ومقاومة موت الخلايا بالدماغ.

فوائد التمر على الريق

-فوائد التمر على الريق يحسّن عمل الجهاز الهضميّ وينشطه.

-أكل ثلاث إلى سبع حبات من التمر بشكلٍ يوميٍّ على الريق يمنحُ الإنسانَ جسماً رشيقاً ومثاليّاً.

-فوائد التمر على الريق يخلّص الجسم من مشاكل الإمساك، ومن المواد السامّة والفضلات التي تضر الجسم، والتي تعيق عملية التمثيل الغذائيّ وبالتالي لا يتمكن الجسم من خسارة الوزن.

-فوائد التمر على الريق يخفّف من نسبة الكولسترول في الدم حيث يحافظ على الجسم ويقيه من الأمراض المرتبطة بالسمنة.