روسيا – أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب الرئيس الفرنسي.

وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين لماكرون اليوم الاثنين: “أتمنى لك بإخلاص التوفيق في خدمة دولتك وكذلك الصحة والعافية”.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، حصل بعد إكمال عملية فرز الأصوات على 58,55% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما حصلت منافسته، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، على 41,45%.

المصدر: تاس