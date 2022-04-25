ليبيا – عقد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك اجتماعا مع ممثلين عن البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخبراء ومختصين بمجموعته.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي على هامش الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم تكريسه لمناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين المجموعة ومختلف الجهات الليبية المستفيدة من برامج ومشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك.

وأضاف البيان إن المجتمعين ناقشوا إعادة صياغة مذكرة الشراكة القطرية بين البنك الدولي ودولة ليبيا إعادة فتح مكتب للممثل المقيم له وأعماله من العاصمة طرابلس.