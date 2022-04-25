ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب أن التنظيمات الإرهابية كونت ائتلافًا مع عصابات الجريمة المنظمة، التي كانت تمتهن تهريب الوقود، والاتجار بالبشر، والخطف، والابتزاز، وجاء هذا الائتلاف نتيجة سيطرة القوات المسلحة التي أمنت مدن ومناطق الجنوب ، وقطعت الطريق عليهم، لهذا شكلوا هذا الائتلاف.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية حول تفاصيل الهجوم على مقر سرية الدبابات التابعة للواء طارق بن زياد التابع للجيش،قال: “تم إطلاق النار على البوابة المتمركزة التابعة للجيش وهروب المنفذين، وتوفي على إثر تلك العملية الشهيد سراج الفرجاني، أما السيارة المفخخة في العملية الأخيرة التي انفجرت أمام معسكر الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي، فمثل هذه العمليات تدل على ضعف ويأس هذه التشكيلات”.

وأوضح المحجوب أن الجيش يسيطر على الجنوب بالكامل، قائلًا: “هاجمنا مؤخرًا تنظيمًا إرهابيًا متمركزًا في الجنوب، مؤكدًا أن ما حصل بين تنظيمات داعش، وبوكو حرام، والقاعدة، وبقية التنظيمات المتناثرة هي محاولات لإحياء نشاطهم.

وتابع المحجوب حديثه بالقول: “إن الجيش يسيطر على المنطقة الجنوبية بالكامل، عن طريق الاستطلاعات البرية، والجوية، والدوريات المتحركة، والسيطرة كاملة ومطلقة، وهذه العمليات التي تقوم بها التنظيمات أشبه بالجرائم الجنائية، التي من الممكن أن تحدث في أي مكان، وإن الأوضاع الأمنية في المناطق التي تأمنها القوات المسلحة هي آمنة تمامًا”.

المحجوب ختم : “الدبيبة نسف جهود لجنة 5+5 في وقف إطلاق النار والاستمرار فيه، وتوحيد المؤسسات وغيرها، وأطلق الكثير من الوعود الكاذبة، والعمل بقصد المحاولة للنيل من القوات المسلحة التي لا يمكن أن تكون في أي طرف يباع فيه الوطن، كما أن الدبيبة لديه قضايا اختلاسات بأرقام كبيرة، ونؤكد بأنه سيسقط ويذهب كما ذهب من قبله”.