ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة المكلفة من اليرلمان فتحي باشاآغا مع أهال منطقة الهلال النفطي،قائلاً:”باشاآغا وحكومته ليس لهما صلاحيات قبل أن يتسلم السلطة رسميًا في العاصمة طرابلس، ولن يستطيع إقناع الشعب بأي رأي أو سياسة، سواء تخص النفط أو غيرها من القضايا، ما دامت أسباب الإغلاق قائمة”.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “محاولة باشاآغا التدخل تأتي في إطار النوايا الحسنة، ومحاولة تحقيق مكسب سياسي يساعده على التحدي الذي يواجه في الدخول إلى طرابلس وتسلم السلطة”.

وأعرب عن اعتقاده أن الضغوط التي يمارسها الثنائي الأمريكي السفير ومبعوث واشنطن ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز على رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة، وحثه على توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودفع رواتب أفراد وضباط الجيش الوطني وعدم استخدام الأموال العامة في الترويج له والحد من الفساد، ربما ستفسح المجال لعودة إنتاج النفط في الحقول المغلقة.

المرعاش رأى أن كل هذه الشروط المطلوبة لإنهاء الإغلاق يشترط أن تكون في شكل اتفاق تضمنه بعض البلدان الجارة لليبيا وأيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل الشروع في إنهاء الإغلاق.