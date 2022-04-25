فيينا – تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الإثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بفعل توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم.

والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بمقدار 0.8 بالمئة إلى 3.6 بالمئة، مقارنة مع توقعات في يناير/كانون ثاني الماضي بلغت 4.4 بالمئة.

وما تزال نسب التضخم تسجل مستويات مرتفعة على مستوى العالم، خاصة كبار مستهلكي النفط، ما يعني أن فرضية تراجع الطلب على الاستهلاك ستبقى قائمة.

وبحلول الساعة (08:28 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 4.70 بالمئة أو 4.99 دولارات إلى 100.98 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، بنسبة 4.51 بالمئة أو 4.67 دولارات إلى 97.49 دولارا للبرميل.

الأناضول