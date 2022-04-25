الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب، الإثنين، لأدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وسط صعود قوي للدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع التضخم.

وتتزايد التوقعات بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في اجتماع مايو/أيار المقبل، لمواجهة التضخم الذي صعد لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة (09:00 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.82 بالمئة 15.77 دولارا، لتتداول عند 1915.49 دولاراً للأوقية، عند أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.73 بالمئة أو 14.2 دولارا لتسجل 1920.30 دولارا للأوقية.

وتأثرت أسعار الذهب سلبا بارتفاع الدولار مع زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكلما ارتفع الدولار قلت جاذبية الذهب لارتفاع كلفة اقتنائه على حاملي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.27 بالمئة عند 101.48 نقطة، عند أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون أول 2016.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول