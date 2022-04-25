واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين عن ترشيح السفيرة الأمريكية الحالية لدى سلوفاكيا، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة في كييف.

وجاء في بيان نشر على موقع البيت الأبيض: “قام الرئيس بايدن اليوم بترشيح الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمركية في وقت سابق من هذا اليوم إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أعلنا خلال زيارتهما غير المعلنة إلى كييف، أمس الأحد، عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع.

المصدر: تاس