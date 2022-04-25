ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة سبب عودة عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد أن عودة عبد الحكيم بلحاج -بحسب المعلومات المتوفرة- ترتبط بسعيه للبحث عن آلية لرفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام في قضايا إرهاب، لافتًا إلى أن بلحاج لن يزج بنفسه في الصراع الدائر بين فتحي باشاآغا وعبدالحميد الدبيبة، حيث أنه جاء لهدف محدد.

وبشأن إمكانية رفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام، أوضح بن شرادة أن جل المطلوبين في قضايا مشابهة يقيمون في طرابلس دون ملاحقة أحدهم، ما يعني أن بلحاج بإمكانه البحث عن ذلك أو البقاء في العاصمة دون أي إشكالية.