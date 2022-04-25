ليبيا – تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الإجراءات النهائية لإطلاق أول منظومة الكترونية تختص بالصيدلة والإمداد الطبي، لربط كامل المخازن من قبل جهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير العمل والتأهيل علي العابد، والطاهر بالخير رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ويونس العجيلي رئيس لجنة العطاءات، ومحيي الدين نويجي مدير إدارة الموارد البشرية المكلف بمتابعة تفعيل المنظومة، وأعضاء ومهندسي شركة الرواق لتقنية المعلومات الجهة المنفذة للمنظومة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتبع لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وآلية صرفها الى المراكز والمستشفيات التابعة.

كما طرح موضوع لائحة الاستخدام الأمثل للمنظومة، وتم اقتراح لتشكيل لجنة الاستلام ومتابعة التنفيذ مع الجهات المختصة.

من جانبه، شدد أبو جناح على ضرورة تفعيل المنظومة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار بأن المنظومة تربط وزارة الصحة بالإمداد الطبي والمرافق الصحية والمتمثلة في المراكز والمستشفيات، لما لها من أهمية قصوى في تسهيل العمل من النواحي الفنية من حيث الجرد والاحتياج العام واستقبال الحالات الفورية، ومباشرةً دون الحاجة للإجراءات التقليدية التي تستنسزف الوقت والجهد، والاعتماد الكلي على التقنيات الحديثة والمتطورة.

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