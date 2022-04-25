بوريل: لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

بوريل: لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

بروكسل – المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد لم تتوصل حتى الآن إلى إجماع حول حظر استيراد النفط والغاز من روسيا.

وأضاف بوريل، في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة دي فيلت الألمانية: “في الوقت الحالي، ليس لدينا موقف موحد في الاتحاد الاوروبي بشأن هذه القضية”.

وأشار بوريل إلى أن ذلك ينطبق أيضا على ما يسمى بالعقوبات البديلة، بما في ذلك الرسوم التأديبية على واردات النفط والغاز من روسيا.

ونوه بوريل بأنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في نهاية مايو، وحتى ذلك الحين ستستمر المناقشة.

وقال بوريل إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، “صرحت بوضوح شديد” بأنها لن تدعم فرض حظر على استيراد النفط والغاز من روسيا.

المصدر: تاس