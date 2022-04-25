أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، الإثنين، بدفع هبوط حاد في أسعار النفط جراء توقعات انخفاض الطلب، فيما صعد مؤشرا السعودية والكويت.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز، عند 101.35 دولارا للبرميل، بانخفاض 4.8 دولارات أو بنسبة 4.52 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران، بمقدار 4.65 دولارات أو بنسبة 4.56 بالمئة، إلى 97.42 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 13543.2 نقطة، بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك بقيادة بنك البلاد الذي ارتفع بنسبة 7 بالمئة، وزاد سهم مصرف الراجحي، أكبر الأسهم وزنا في المؤشر، بنسبة 2.11 بالمئة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.79 بالمئة إلى 3653.6 نقطة، مدفوعا خصوصا بتراجع أسهم عقارية يتقدمها سهم “الاتحاد” منخفضا بنسبة 7.05 بالمئة، ونزل سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.23 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.93 بالمئة إلى 10018.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة “موانئ أبوظبي” و”الدار” العقارية، منخفضين بنسبة 1.97 بالمئة و1.49 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.59 بالمئة إلى 13764 نقطة، وقاد الخسائر سهم بنك قطر الدولي منخفضا بنسبة 3.96 بالمئة، ونزل سهم “صناعات قطر” بنسبة 1.35 بالمئة.

وصعد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 1.1 بالمئة إلى 9243 نقطة، مدفوعا خصوصا بمكاسب سهمي الاتصالات “اس تي سي” و”أوريدو”، مرتفعين بنسبة 5.36 بالمئة و4.66 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.58 بالمئة إلى 4194.9 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم الطاقة بقيادة “صحار للطاقة” منخفضا بنسبة 8.89 بالمئة، وانخفض سهم بنك مسقط بنسبة 2.22 بالمئة.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.57 بالمئة إلى 2068 نقطة، وقاد الخسائر سهم “ألمنيوم البحرين” منخفضا بنسبة 1.32 بالمئة، ونزل سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.98 بالمئة.

الأناضول