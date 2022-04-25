تصنيف التنس.. ألكاراز إلى نادي العشرة الأوائل عن 18 عاما

تصنيف التنس.. ألكاراز إلى نادي العشرة الأوائل عن 18 عاما

إسبانيا – عن 18 عاما فقط، دخل الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين للتنس، محتلا المركز التاسع، ليصبح أصغر لاعب يحقق ذلك منذ مواطنه رافائيل نادال.

وأكد ألكاراز، أمس الأحد، مرة جديدة أنه أحد أبرز الأسماء القادمة إلى عالم الكرة الصفراء، بتحقيقه لقب دورة برشلونة لفئة 500 نقطة على الملاعب الترابية، الثالث له هذا العام بعد ميامي للماسترز، وريو دي جانيرو، والرابع في مسيرته.

وبات ألكاراز، أصغر لاعب يدخل نادي العشرة الأوائل منذ نادال في 2005، بعد أن توج الأخير أيضا بلقب دورة برشلونة بالذات.

ولا يزال الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي خسر أمس الأحد نهائي دورة بلغراد على أرضه ضد الروسي أندريه روبليف، متمسكا بصدارة التنصيف العالمي أمام الروسي الآخر دانييل مدفيديف، الذي أعلن بداية الشهر الحالي عن إصابة ستبعده قرابة الشهر أو الشهرين عن المنافسات.

وكان أكبر تقدم في التصنيف الصادر اليوم الاثنين، للإيطالي فابيو فونييني، الذي قفز 12 مركزا إلى الخمسين، فيما كان النمساوي دومينيك تيم، الثالث عالميا سابقا، أكبر الخاسرين بتراجعه 39 مركزا إلى الثالث والتسعين.

وفي ما يلي تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش – 8400 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف – 8080

3- الألماني ألكسندر زفيريف – 7465

4- الإسباني رافائيل نادال – 6435

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس – 5770

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني – 4570

7- النرويجي كاسبر رود – 4110

8- الروسي أندريه روبليف – 4025

9- الإسباني كارلوس ألكاراز – 3827

10- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم – 3625

المصدر: أ ف ب