لبنان – أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن منطقة الساحل الجنوبية، شهدت بعد منتصف ليل أمس الأحد، توترا أمنيا بعد إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن “منطقة الساحل بجنوب مدينة صور شهدت بعيد منتصف الليل توترا أمنيا بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخين من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة – المنصوري، في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت الوكالة أن هذا التوتر حصل، “في وقت أطلقت قوات “اليونيفيل” صفارات الإنذار بأكثر من موقع تابع لها، لا سيما في المواقع الحدودية في الناقورة وشمع والحمرا”، موضحة أنه “جرى تسجيل انتشار واستنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي”.

ولفتت إلى أنه “أعقب عملية إطلاق الصواريخ رد إسرائيلي، حيث أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي عشرات القذائف من عيار 155 ملم مستهدفة مناطق متفرقة في وادي عين الزرقاء الواقعة بين بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب ومنطقة وادي حسن بين بلدات شيحين وزبقين ومجدلزون والمنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين إضافة إلى منطقتي حامول ووادي الرب غرب طيرحرفا”، مشيرة إلى أن “القصف الإسرائيلي استمر بشكل متقطع إلى ما بعد الثالثة والنصف فجرا، توزع بين قذائف مدفعية وقذائف ضوئية، لا سيما فوق المناطق الحرجية، وأن ذلك تزامن مع تحليق للطيران المعادي فوق الحدود اللبنانية – الفلسطينية، مع غارات وهمية ليعود الهدوء الحذر إلى أجواء المنطقة بعد الرابعة فجرا”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”