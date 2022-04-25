ليبيا – ودّعت ليبيا رمز من رموز حكام كرة القدم الليبية الحكم الدولي السابق سالم عدال بعد معاناة مع المرض.

وزارة الرياضة بحكومة تصريف الأعمال تقدمت عبر مكتبها الإعلامي بأحر التعازي والمواساة القلبية الخالصة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم الدولي السابق قاد مباريات مهمة بالدوري الليبي في عقد السبعينات وأوائل الثمانينات وكان من أبرز حكام كرة القدم بليبيا حيث قاد أكثر من 500 مباراة مهمة بالدوري الليبي والبطولات العربية وبطولات أفريقيا سواء للأندية أو المنتخبات كما شارك في تحكيم نهائيات أمم أفريقيا.

كما قاد عدال بعض المباريات الودية والاستعراضية للمنتخب الوطني والاندية الليبية بينها المباراة الشهيرة بين منتخب ليبيا أمام فلامنغو البرازيلي بملعب طرابلس الدولي عام 1985.

وبعد اعتزاله التحكيم تولى عدال مناصب عدة وكان وراء بروز وظهور بعض الحكام الدوليين بغالبية مناطق ليبيا كما تقلد عدال مناصب عدة في لجان التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم في أكثر من مناسبة وكان مراقبًا تحكيميًا بالكاف.