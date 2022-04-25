فرنسا – هنأ عدد من القادة والزعماء العرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بولاية رئاسية جديدة في جولة الإعادة من الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

مصر

تمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لماكرون في رسالة تهنئة عبر “تويتر”، “استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف: “أؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

الإمارات

أعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في برقية تهنئة عن تمنياته لماكرون “بدوام التوفيق والسداد و للشعب الفرنسي التقدم و الازدهار”، مؤكدا “الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين”.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي، حسب وكالة أنباء الإمارات.

السعودية

أعرب الهاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في برقية تهنئة، لماكرون عن “أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.”

وأشاد الملك “بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

بدوره، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن “أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي.”

البحرين

تمنى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لماكرون “كل التوفيق والسداد في القيام بمهام عمله الرئاسي لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار”، مؤكدا حرص البحرين على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة مع فرنسا على كافة الأصعدة والمستويات.

سلطنة عمان

بعث السلطان العماني، هيثم بن طارق، ببرقية تهنئة لماكرون، ضمّنها “خالص تهانيه وصادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعـب الفرنسي الصديق لمزيد من التقدم والرقي، وللعلاقات الطيبة بين البلدين المزيد من التطور والازدهار”.

العراق

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برقية تهنئة لماكرون عن تمنياته بتعزيز العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والفرنسي، وتمنياته للحكومة والشعب الفرنسي بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم الرئيس العراقي برهم صالح، تهنئة لماكرون، “رئيس فرنسا الشريك المهم للعراق”، متمنيا له “النجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار”.

وكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في تهنئة لماكرون عبر “تويتر”: “أتطلع إلى مواصلة العمل معا من أجل المزيد من توطيد علاقاتنا وتنسيق جهودنا لتعزيز الامن والاستقرار الإقليميين “.

فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في برقية تهنئة لماكرون، حرصه على “مواصلة العمل معه لتحقيق المزيد من تطوير علاقات البلدين وتعزيز جهود السلام الضروري للمنطقة وللعالم”.

موريتانيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في برقية تهنية لماكرون: “يسعدني أن أواصل العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا وموريتانيا”، معربا عن ثقته من “أننا سنواصل بذل جهودنا لتجسيد القيم الكبرى للعدالة والمساواة التي تؤسس لثقافة شعبينا”.

المصدر: RT