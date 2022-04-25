الولايات المتحدة – انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، الإثنين، بأكثر من 3 بالمئة، لتسجل أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، وسط إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي في ظل توقعات رفع الفائدة.

وتتزايد التوقعات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لمواجهة التضخم الذي صعد لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة (09:01 ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 3.32 بالمئة على أساس يومي إلى 38439 دولارا، وهذا أدنى مستوى منذ 14 مارس/آذار 2022.

وبلغت القيمة السوقية لـ”بيتكوين” 732.44 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 19.021 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر “إيثيريوم” بنسبة 4.68 بالمئة إلى 2809 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 339.12 مليار دولار.

وفيما هبطت عملة ” بي إن بي” بنسبة 4.65 بالمئة إلى 384.36 دولارا، لتصل القيمة السوقية إلى 62.87 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.773 تريليون دولار، موزعة على 19086عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 510 منصات، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

الأناضول