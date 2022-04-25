تركيا – زعم السياسي الكردي، محمد أمين بنجوني، بأن “تركيا تستعد لاجتياح مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين”، وفق صحيفة “زمان”.

ونقلت “زمان” عن محمد أمين بنجوني، قوله لموقع “رووداو” الكردي العراقي، أن “العملية العسكرية التركية الأخيرة (التي سميت بـ”قفل المخلب”)، تعد استعدادا لعملية شاملة لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية، والتي من المتوقع أن تبدأ في عام 2023″.

وبحسب الصحيفة، أوضح بنجوني للموقع قائلا: “أعتقد أن هذه العملية هي تحضير للعملية الشاملة (المحتملة) التي أعلن عنها رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع، خلوصي أكار، ورئيس المخابرات، لهذا السبب يخططون لشن هجوم واسع النطاق لغزو كردستان من الموصل إلى كركوك”، كاشفا أن “تركيا أنشأت قوة عسكرية من التركمان في كركوك من أجل السيطرة على كركوك، وتستخدم الحرب على حزب “العمال الكردستاني” ذريعة للسيطرة على آبار النفط وإمدادات الغاز الطبيعي في جنوب كردستان”.

واعتبر أن “العملية العسكرية تهدف إلى الضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعارض محاولات تصدير نفط إقليم كردستان إلى أوروبا عبر تركيا ويسيطر على ما يقرب من نصف الغاز، لإعادة النظر في قراراته”، وفق “زمان”.

المصدر: “زمان”