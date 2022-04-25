ليبيا – ترأس مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في طرابلس اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل في شركة “أكاكوس” النفطية عصام البشتي ومعنيين آخرين.

وأوضح بيان صحفي صدر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد إن الاجتماع الذي حضره عضوا مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد ونظيراهما في لجنة إدارة الشركة أسامة اللطعي وصلاح عبد السلام ناقش استراتيجية الأخيرة ونشاطها العام.

وأضاف البيان إن النقاش امتد للمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز الشركة لعملها وتحقيق بعض من مستهدفاتها والحلول المناسبة لها فيما حث صنع الله مسؤوليها على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخطوط نقل النفط لضمان استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني.

وشدد صنع الله على وجوب توخي الدقة والحذر في أوجه صرف الميزانيات واعتماد آلية لذلك تتلاءم مع أولويات المؤسسة التي تضمن استدامة الإنتاج وزيادته وتلبية احتياجات العاملين في وقت أكد فيه المعنيون بالشركة بذلهم كل ما من شأنه تحقيق مستهدفاتها وزيادة معدلات إنتاجها.