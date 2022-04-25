ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي على فشل الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات في العالم وعلى رأسها الأزمة المستمرة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد غيرت قادتها لـ7 مرات خلال عقد من الزمن مشيرا إلى أن هذا لم يحل دون بقائها غير قادرة على تصحيح المطالب السامية لمجلس الأمن الدولي المنقسم وغير المهتم بالأولويات والوقائع المتغيرة في بلد دمره الصراع.

وأضاف التقرير إن ما يوجد في ليبيا على الدوام سلطة منقسمة مهتمة بشن الحروب فيما بينها بلاد من من تلبية احتياجات احتياجات السكان المحاصرين والمرهقين في وقت لا زال فيه الطريق إلى الاستقرار في البلاد داخل المجلس ذاته غامضا محجوبا بالصراعات في الموازنة بين المصالح الراسخة لأعضاء 5 دائمين.

وتابع التقرير إن وجود الأمم المتحدة في ليبيا تم تقليصه الآن إلى كيان مقطوع الرأس بلا أطراف مكلف بالإشراف على إضفاء الديموقراطية مؤكدا أن ما تبقى يمثل هو هيئة غريبة تقتصر على منح الشرعية فقط للأهداف المتنافسة بين النخب الحاكمة لأنها تفتقر إلى المبادرة والتوجيه والقدرة على تلبية صلاحياتها بالكامل.

ووفقا للتقرير لا تزال الأمم المتحدة مشلولة بسبب قائمة متزايدة من إخفاقات تتراوح بين التنظيف الفاشل لتدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا وجهود أخرى فاشلة لتحقيق الاستقرار في البلاد التي لا زالت بعيدة عنه رغم مرور أكثر من 10 أعوام على أزمتها.

ترجمة المرصد – خاص