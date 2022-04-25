روسيا – نجحت مجموعة من العلماء الروس بتطوير وقود ديزل يمكنه العمل في درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.

وأشار العلماء في جامعة تومسك للعلوم التطبيقة إلى أن الوقود الجديد الذي طوروه بطرق بسيطة نوعا ما سيؤمن احتياجات الناس والشركات الموجودة في المناطق الشمالية الباردة ليتمكنوا من تأمين الطاقة وسيستخدم في وسائط النقل، ويستعمل في تطوير هذا النوع من الوقود مواد محفزة روسية الصنع أرخص من نظائرها الأجنبية.

وأوضح العلماء “أن الطرق الجديدة التي ابتكروها في إنتاج هذا الوقود ستمكن من الحصول عليه في حقول النفط مباشرة، وخصوصا تلك الموجودة في مناطق يصعب تأمين الوقود إليها، وأن الميزة المهمة الأخرى هو إمكانية الاستفادة من نحو 98% من المواد الخام لتحويلها لوقود في حين تراوح تلك النسبة ما بين 50-70% مع الطرق الاخرى لتحويل المشتقات النفطية إلى وقود”.

وحول الموضوع قالت الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة، ماريا كيرغينا:”طريقة المعالجة التي نتبعها تساعدنا في الحصول على وقود ديزل لا يتصل عند درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، والمهم في طريقة إنتاج هذا الوقود هو أنها لا تتطلب الغاز الذي يحوي على الهيدروجين، لذا سيكون بالإمكان اعتمادها في المصافي الكبيرة والمنشآت الصغيرة الموجودة في المناطق النائية أيضا.. تمكنها من جعل هذا الوقود يعمل في درجات حرارة منخفضة بفضل تقنيات تحويل بارافينات النفط الثقيلة إلى بارافينات خفيفة وأيزوبارافين”.

وأضافت “توجد اليوم طرق للحصول على وقود ديل يعمل في درجات حرارة منخفضة، لكن هذه الطرق تطلب وجود غاز الهيديوجين ومحفزات كيميائية تحتوي على البلاتين، وهذا الأمر مكلف للغاية، كما أن هذه المحفزات تنتج في بلدان أجنبية، لذا طورنا طريقتنا الخاصة في إنتاج الوقود”.

المصدر: نوفوستي