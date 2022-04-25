 لحظة بلحظة.. اليوم الـ61 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليات في أوكرانيا تركز على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني وتحرير أراضي دونباس، فيما تصعد دول الغرب دعمها الاقتصادي والعسكري والسياسي لكييف.

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المصدر : RT