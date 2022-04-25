ليبيا – دعت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية في بيان لها إلى عدم الاعتداء على حيوان الضبع، لدوره المهم في حفظ التوازن البيئي.

المنظمة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه لم يتم تسجيل أي حالة افتراس أو هجوم للضبع على الإنسان في ليبيا، مشيرةً إلى أنه وفي حالات نادرة جدًا يتم الإعتداء على الأغنام؛ لأن الضبع من الحيوانات آكلة الجيف والقمامة، ولها دور مهم في التوازن البيئي.

وأضافت المنظمة: “حيوان الضبع يساهم بشكل كبير في حفظ التوازن البيئي وتحديدًا التوازن النوعي والكمي للحيوانات البرية العاشبة منها واللاحمة، ونأمل ترك هذه الحيوانات وشأنها”.

المنظمة نوهت إلى قيامها بإعداد رسالة ماجستير عن حيوان الضبع المخطط مع الباحث مروان امراجع الحاسي بالتعاون مع أكاديمية بنغازي، لافتةً أن نوع واحد من الضباع ينشط في ليبيا يعرف بالضبع المخطط.