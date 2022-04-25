ألمانيا – ترك مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله إثر تتويج فريقه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا “شيء ما سيحدث قريبا”.

وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما)، الذي أكد بأن البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 الست الماضي والتتويج باللقب المحلي: “شيء ما سيحدث قريبا. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء (مع بايرن). حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل. كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي”.

وأضاف المهاجم البولندي: “سنرى كيف تتطور الأمور” مشيرا إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونخ.

في المقابل، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صلاح حميديتش في تصريحات لشبكة “سكاي” الألمانية، أمس الأحد، عدم رحيل ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي.

ولدى سؤاله هل تستطيع استبعاد إمكانية رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف، أجاب حميديتش بثقة عالية “نعم، هذا واضح. سنتحدث حاليا بما سيحصل بعد انتهاء عقد ليفاندوفسكي” الذي ينتهي في 30 يونيو 2023 ولا يريد النادي خسارته من دون مقابل في حال رفض تمديد عقده، مشيرا إلى أنه “مطمئن جدا من هذه الناحية”.

ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم في السنوات الأخيرة، وقد سجل 342 هدفا في 372 مباراة بينها 48 هدفا في 43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا ترتيب هدافي الدوري الألماني مع 33 هدفا، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع 13 هدفا، لكن فريقه خرج من الدور ربع النهائي بشكل مفاجئ على يد فياريال الإسباني.

المصدر: وكالات