إنجلترا – صرح المصري محمد النني، لاعب أرسنال، بأنه يحب ناديه ولن يفكر في الرحيل إذا تقرر تجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، رغم عدم وجود مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.

وقال النني، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “عندما خسرنا ثلاث مباريات، كنا مسيطرين على المواجهات وكنا نستحق الفوز”.

وأضاف لاعب نادي بازل السويسري السابق: “قال المدرب (أرتيتا) إن علينا أن نؤمن بما نفعله، وألا نغير أي شيء، لأننا نلعب بشكل جيد.. ورغم الخسائر، رأينا بعد مباراة تشيلسي أن إيماننا ببعضنا يساعدنا على الفوز”.

وتابع: “لقد بذلت كل شيء في التدريب، لأكون في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، وحصلت على فرصتي في لقاء تشيلسي، وأعتقد أنني قدمت أداء جيدا، والأهم أننا فزنا في آخر مباراتين.. لقد كان انتظارا طويلا بالنسبة لي”.

وواصل لاعب منتخب “الفراعنة”: “أصدق بنسبة 100% إمكانية وجود أرسنال في المراكز الأربعة الأولى.. هذا فريقي على مدار السنوات الست الماضية.. إنهم عائلتي، وسأبذل كل شيء من أجلهم حتى اللحظة الأخيرة”.

واستكمل: “أحب التحدي دائما، لكني لست صاحب قرار المشاركة، إلا أنني أستمر في العمل بالتدريبات، وأظهر أنني بخير، وأجعل المدرب يدفع بي”.

واختتم محمد النني تصريحاته: “إذا قال أرسنال: نريدك، لن أفكر في الرحيل.. أنا أحب هذا النادي. العقد والأمور الأخرى؟ أنا فقط في انتظار قرار النادي”.

المصدر: وكالات