محمد بن زايد: التنسيق العربي في مسائل الأمن والاستقرار أساس نجاح المنطقة

محمد بن زايد: التنسيق العربي في مسائل الأمن والاستقرار أساس نجاح المنطقة

القاهرة – أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي أن التنسيق العربي في مسائل الأمن والاستقرار أساس نجاح المنطقة.

جاء ذلك في أعقاب القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بالقاهرة، بحضور قادة مصر والإمارات والأردن.

وقال بن زايد عقب اللقمة في بيان: “استمرار التشاور والتنسيق العربي يأتي في صلب توجه دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأن العمل العربي المشترك في مسائل الأمن والاستقرار والازدهار يمثل الأساس لنجاح المنطقة في مواجهة التحديات المحيطة بها إلى جانب البناء على الفرص المتاحة”.

وأكد ولي عهد أبوظبي أن بلاده “مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون العربي لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها”.

المصدر: “وام”