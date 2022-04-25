إنجلترا – واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تألقه مع فريقه خلال مواجهة إيفرتون في “ديربي الميرسيسايد” امس الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أندي روبيرتسون في المباراة التي حسمها “الريدز” بهدفين نظيفين.

وأصبح “الفرعون” المصري الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بالإضافة لتصدره قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا، ليساهم بشكل مباشر في 35 هدفا لفريقه في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

كما ذكرت شبكة “سكواوكا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح يعتبر الأكثر صناعة للأهداف بقميص ليفربول في “البريميرليغ” منذ انضمامه لصفوف “الريدز”، حيث صنع لزملائه 46 هدفا، متقدما على كل من الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون بفارق هدف.

وأضافت الشبكة أن صلاح سجل 117 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما الإيطالي صيف عام 2017.

المصدر: RT