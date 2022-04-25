مفتي لبنان: لا يمكن أن تمر كارثة غرق المركب دون عقاب

مفتي لبنان: لا يمكن أن تمر كارثة غرق المركب دون عقاب

بيروت – صرح مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الإثنين، إن كارثة غرق القارب في طرابلس (شمال) “لا يمكن أن تمر دون محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بها”.

والأحد، أعلن الجيش اللبناني في بيان، إنقاذ 45 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 5 جثث من مركب للهجرة غير النظامية غرق قبالة سواحل شمالي البلاد.

ودعا دريان في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أبناء طرابلس والشمال وعكار “إلى الهدوء والتروي لحين إجراء التحقيق الشفاف من قبل قيادة الجيش والقضاء المختص لكشف ملابسات الكارثة التي لا يمكن أن تمر دون محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بها”.

وشهدت طرابلس ومناطق لبنانية عدة، الأحد، مظاهرات تضامنا مع ضحايا غرق المركب، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وأضاف دريان: “سنتابع ملف هذه القضية مع الجهات المعنية لتبيان حقيقة الأمور ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها أمام الله وأمام القضاء المختص”.

واعتبر أن “الدولة مسؤولة عن تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه المواطن مما جعله يحاول أن يغادر بلده إلى المجهول، بأية طريقة لتأمين سبل العيش الكريم بسبب المعاناة المعيشية التي تلاحقه يوميا”.

وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه قبرص، من قبل لبنانيين وسوريين، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.

الأناضول