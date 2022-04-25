ليبيا – عقد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد امحمد عون اجتماعًا بديوان وزارة النفط والغاز مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم 42 لسنة 2022.

اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد دائم استعرضت كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم.

وأكد أعضاء اللجنة خلال إحاطتهم المقدمة للوزير تجاوب الجهات التي تم التواصل معها، وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدًا لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة النفط والغاز أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام.