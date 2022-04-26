ليبيا – قال المحلل السياسي فوزي الحداد إن تأثير الانقسام السياسي على الجانب الأمني في البلاد بلا شك كان كبيرًا، لأن الأدوات التي يستخدمها السياسيون أهمها الأدوات الأمنية، والتحركات العسكرية.

الحداد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “أن زعزعة الاستقرار في مناطق معينة، الهدف منها إعطاء رسائل سياسية محددة، كل هذا استثمار للانقسام السياسي بكل تأكيد، وإذا ما زاد الانقسام السياسي الحالي وتطورت الأمور وقرر فتحي باشاآغا بأنه سيعمل من أي مكان في ليبيا، وبغض النظر عن استلام الحكومة من عبد الحميد الدبيبة، فهذا يعني أن الانقسام تجسد على أرض الواقع، ونحن على بوادر هذا الانقسام الذي بدأ من إيقاف تصدير النفط”.

وأردف الحداد: “أتوقع أن تكون العملية الإرهابية في منطقة أم الأرانب، تحركًا يأتي لخدمة بعض الأطراف السياسية، ومن الممكن أن يكون أيضًا هجومًا إرهابيا على اعتبار أن هذه المنطقة مفتوحة على الكثير من العصابات الإرهابية، والإجرامية، وبالتالي يستحيل على أي قوة أن تأمن هذه المساحة، وإن هذه العمليات قد تكون رد فعل من هذه العصابات أو تكون خدمة لأجندات سياسية ولكني استبعد الخيار الأخير”.

وتابع الحداد حديثه قائلًا: “إن فتحي باشاآغا لن يدخل طرابلس بقوة السلاح، وهو يريد الدخول بشكل سلمي، وما يحسب له هو عدم استخدام القوة والنفوذ العسكري، ونحن على دراية بأنه قادر على تحريك الأمور عسكريًا، هذا من جانب، وأجزم بأنه سيكون عند موقفه بالرغم من كل الاستفزاز الذي يستخدمه عبد الحميد الدبيبة وحكومته حاليًا”.

ورأى أن إغلاق النفط يأتي كنوع من الضغط على المجتمع الدولي الذي لايزال يدعم عبدالحميد الدبيبة، وتحديدًا تحركات المستشارة الأممية، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، لا يزال لديهم النية في دعم الدبيبة، أو على الأقل عدم التفريط في حكومته، أو عدم دعم فتحي باشاآغا حتى الآن، وإن من أهم الأسباب التي حالت دون تسلم السلطة من الدبيبة، هو الدعم الذي تلقاه الدبيبة من الأمم المتحدة والسفير الأمريكي في ليبيا.

الحداد ختم بالقول: “قد تكون هناك دلالات لبقاء الدبيبة منها تصويت حكومة الدبيبة لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، ونحن نعلم أن ليبيا تعتبر الدولة الوحيدة التي كانت مع القرار الأمريكي، وهذا يفسر الدعم الكبير الذي يريد أن يحظى به الدبيبة من أمريكا، عن طريق مغازلتهم بمثل هذه الأمور، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتي أكلها نوعًا ما حتى الآن، ولكن استمرار إغلاق النفط في وجه السوق العالمية سيؤذي أمريكا وبالتأكيد سيجعلها تعيد حساباتها مرة أخرى”.