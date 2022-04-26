السعودية – أعلنت الخارجية السعودية، أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية، السفير سعود الساطي، استقبل السفير اللبناني لدى الرياض، فوزي بكارة.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الخارجية السعودية إن “سعود الساطي استقبل فوزي كباره، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك”، إذ عاد كبارة إلى المملكة، بعد أزمة دبلوماسية كبيرة شهدتها العلاقات اللبنانية وبعض الدول الخليجية، جراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.

وفي 7 أبريل، أعلنت السعودية عن عودة سفيرها لدى بيروت، وليد البخاري، إلى لبنان، بعد أن سحبته إثر “خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية”، بعد تصريحات قرداحي.

المصدر: RT