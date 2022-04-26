ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل مع لجنتي التواصل السياسي والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تقديم رئيس لجنة التواصل السياسي ضو المنصوري خلال الاجتماع موجزا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو من العام 2017 عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة.

وأضاف البيان إن هذه الخطوات أتت بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور فيما تم استعراض الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة في الهيئة التي تحتاج التعاون مع حكومة تصريف الأعمال لمعالجتها ليعلن الدبيبة موقفه بالخصوص.

وأكد الدبيبة أن الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات إلا أن القانون والقاعدة الدستورية لازالا يمثلان الإشكال في إجراءها رغم وجود مسودة دستور جاهزة ومحالة إلى المفوضية المعنية ما يحتم طباعتها وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والإطلاع عليها.

وقال الدبيبة إنه على يقين أن الغالبية بما فيهم المعارضين لم تطلع على المسودة ما يوجب التكثيف الإعلامي عبر إقامة ورش وندوات ولقاءات مرئية لتوضيح التفاصيل الفنية والمواد الخلافية فيما ستكون الحكومة داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات فالدستور مطلب لكل الليبيين واستحقاق وطني لابد من إنجازه.