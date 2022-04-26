المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام

المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام

الصين – خفض بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، سعر العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بمقدار 681 نقطة إلى 6.5590 يوان للدولار.

ووفقا لبيانات المركزي الصيني فإن هذه المستوى هو أدنى مستوى لسعر صرف اليوان مقابل الدولار منذ 2 أبريل من العام الماضي. وبذلك يكون المركزي قد خفض سعر صرف اليوان لليوم الخامس على التوالي.

وكشف تقرير لمجلس الدولة الصيني، نشر يوم 5 مارس الماضي عند افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب (أعلى هيئة تشريعية)، عن أن بكين ستحافظ على سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى “عقلاني ومتوازن” هذا العام.

المصدر: تاس