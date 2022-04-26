السعودية – يحتضن ملعب “الاتحاد” مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.

وسيفتقد مانشستر سيتي في لقاء اليوم لمدافعه البرتغالي جواو كانسيلو، بسبب إيقافه لتراكم الإنذارات، كما يتوقع غياب الظهير الأيمن كايل والكر، والمدافع جون ستونز بسبب الإصابة.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد، ديفيد ألابا، كاسيميرو، وفيرلاند ميندي لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، ونظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيخوضان مواجهة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

– مانشستر سيتي (4-3-3)

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: زينيشينكو – لابورت – دياز – كايل والكر (أكي)

في الوسط: رودريغو – دي بروين – برناردو سيلفا

في الهجوم: سترلينغ – فودين – رياض محرز.

– ريال مدريد (4-3-3)

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: مارسيلو – ناتشو – ميليتاو – كارفخال

في الوسط: كروس- كامافينغا – مودريتش

في الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – فالفيردي

المصدر: “ماركا”