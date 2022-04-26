ليبيا – قللت عضو ما تعرف بـ” مبادرة إعادة الأمانة ” والقيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس مما طرح عن وجود أهداف غير معلنة لزيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة إلى الجزائر، قائلةً: “من الطبيعي أن تبحث الحكومات عن تحالفات مع دول الجوار والدول الإقليمية طالما ستصب في مصلحة الدولة، وهذا لا يمثل تعديًا على السيادة الوطنية”.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أضافت: “الجميع يعطي الدبيبة فرصة لإثبات جديته في إجراء الانتخابات، وإذا لم يفِ بعهوده، فسينصرف عنه الجميع، وبالتالي لن يستفيد من أي دعم خارجي”.