ليبيا – أكد المحلل السياسي جابر الهمالي أن الشركات المستوردة التي انتشرت بعد 2011 وتعود ملكيتها لشخصيات ذات نفوذ في المنطقة الغربية، احتكرت الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة، ولم يكن هدفها الأساسي استيراد المواد الغذائية، بل المتاجرة في العملة مقابل جلب جزء بسيط كبضائع تباع في السوق بسعر مضاعف لأكثر من مرة، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.

الهمالي في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن عجز الحكومة ومؤسساتها الكثيرة هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وإرهاق المواطن، مشيرًا إلى أن أكبر عجز لم تفسره مؤسسات هذه الحكومة هو إغلاق مؤسسة السلع التموينية التي تزود المواطن بالسلع المدعومة وفق سياسة معروفة منذ أكثر من 50 سنة.

وأضاف الهمالي: “مع غياب هذه المؤسسة لم يتم صرف البديل النقدي، بينما بقي سقف المرتبات على حاله منذ أكثر من 20 سنة؛ الأمر الذي ولَّد معادلة صعبة طرفها الضعيف المواطن”.