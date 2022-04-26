إسبانيا – غازل نادي برشلونة، لاعبه ومدربه السابق بيب غوارديولا، الذي يستعد لقيادة فريقه الحالي مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو لهدف أحرزه غوارديولا بقميص “البارسا” أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار برشلونة في التغريدة إلى حساب غوارديولا على “تويتر”، وكتب على الفيديو “هدف اليوم.. إنه واحد منا”.

وجاءت تغريدة حساب برشلونة عقب حملات كبيرة بين مشجعي “البارسا” على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم غوارديولا أمام غريمهم التقليدي ريال مدريد في دوري الأبطال.

ودافع غوارديولا عن ألوان نادي برشلونة لـ11 عاما بين العامين 1990 و2001، قبل أن يشرف على تدريبه من 2008 حتى 2009، وحينها عاش الفريق الكتالوني أزهى فتراته، حيث توج بعدة ألقاب محلية وقارية، بينها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين (2009 و2011).

وبعد رحيله عن برشلونة، تولى غوارديولا تدريب بايرن ميونخ وبعده مانشستر سيتي، لكن المدرب الملقب بـ”الفيلسوف” لم يتمكن حتى الآن من الفوز بدوري الأبطال مجددا رغم وصوله للمباراة النهائية مع “السيتي” في نسخة العام الماضي.

المصدر: وكالات