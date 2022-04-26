تركيا – التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين، الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو في العاصمة الفيدرالية برازيليا.

وبحسب وكالة “الأناضول”، جرى اللقاء في القصر الرئاسي، في إطار زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو، إلى البرازيل.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” عقب اللقاء، أوضح تشاووش أوغلو أنه بحث مع الرئيسي البرازيلي العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البرازيلي ألبيرتو فرانكو فرانسا، شدد وزير الخارجية التركي على رغبة بلاده برفع حجم التبادل التجاري مع البرازيل إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف تشاووش أوغلو: “استهدفنا في اجتماعات اليوم حجم تجارة يبلغ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة..نعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الهدف بسهولة، وأثناء قيامنا بذلك نريد أن نجعل تجارتنا أكثر توازنا”، لافتا إلى أنهم “ركزوا على تعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير السياحة، والتعاون في المجال العسكري ومجالات الصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم”.

واستطرد: “أبرمنا اتفاقيات مهمة من شأنها تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، معربا عن رغبة بلاده في إعادة إحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور).

ويجري الوزير التركي مولوود تشاووش أوغلو زيارة إلى كل من أوروغواي والبرازيل والإكوادور وكولومبيا وبنما وفنزويلا، بين 23 ـ 29 أبريل الجاري.

المصدرك “الأناضول”