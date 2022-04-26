إنجلترا – ساهم النجم المصري محمد صلاح في تحقق فريقه ليفربول فوزا ثمينا على جاره إيفرتون (2-0) في “ديربي الميرسيسايد” الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع صلاح هدف الفوز الأول لزميله الظهير الأيسر الإسكتلندي أندرو روبرتسون بتمرير رائعة عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”، قبل أن يسجل البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الأمان الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وذكرت شبكة “سكواوكا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح يعتبر الأكثر صناعة للأهداف بقميص ليفربول في “البريميرليغ” منذ انضمامه لصفوف “الريدز”، حيث صنع لزملائه 46 هدفا، متقدما على كل من الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون بفارق هدف.

وأضافت الشبكة أن “الفرعون” المصري سجل 117 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى صفوف “الريدز” قادما من نادي روما الإيطالي صيف عام 2017.

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) قائمة هدافي الدوري “البريميرليغ” أيضا برصيد 22 هدفا بفارق 5 أهداف أمام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، ويليهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في المرتبة الثانية برصيد 16 هدفا.

المصدر: “twitter/lfc”