دونيتسك – رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين تم اعتقالهم، نقلوا بيانات عن القوات والمواقع في دونباس إلى استخبارات أجنبية.

وذكر أن الموظفين المعتقلين لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية.

وأضاف: “وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، قام المذكورون بنقل بيانات تتعلق بمواقعنا وعدد أفراد قواتنا إلى وكالات استخبارات أجنبية”.

وأكد بوشيلين، أن الجيش الأوكراني استخدم معطيات كاميرات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتوجيه نيران المدفعية ولمراقبة مواقع للجيش الروسي.

في وقت سابق أشارت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إلى أنها اعتقلت بعض مراقبي لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وذكرت أنه تم العثور على وثائق تثبت تعاون هؤلاء الموظفين مع وزارة الدفاع الأوكرانية.

قبل ذلك قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن عناصر لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارسوا التجسس لصالح سلطات كييف.

المصدر: وكالات