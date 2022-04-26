ليبيا – اجتمع سفير ليبيا لدى مملكة السويد خطاب حسين مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويدية السفير ماغنوس ريدبرغ، رفقة مسؤول الملف الليبي بالخارجية السويدية ستيفان سودربرغ.

الاجتماع عقد وفقًا لوزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في إطار التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

ورحب المسؤولان السويديان بزيارة السفير، مؤكدين استعدادهما لمناقشة قضايا التعاون المشترك، وأن مملكة السويد لديها إستراتيجية ثابتة لدعم دول الشمال الإفريقي في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والبيئة والمياه.