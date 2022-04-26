صحيفة روسية تكشف عن تحركات غير مسبوقة في مصر نحو الروبل الروسي

صحيفة روسية تكشف عن تحركات غير مسبوقة في مصر نحو الروبل الروسي

مصر – كشفت صحيفة “كامسوملسكايا برافدا” الروسية عن تحركات في مصر لتحويل عدد من الفنادق للتعامل بالروبل الروسي مع السياح، وفتح حسابات بالعملة الروسية.

وأوضحت الصحيفة الروسية نقلا عن مصادر أن الفنادق المصرية، ستعمل وفقا لقرار من غرفة السياحة المصرية للأعمال الفندقية بدراسة إمكانية دفع ثمن فنادق البحر الأحمر بالروبل.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن هذا بالطبع لا يعني أنه يمكن لأي شخص حجز فندق مصري على الإنترنت عن طريق الدفع بالروبل، ولكن مصر تهدف إلى تشغيل بعض الفنادق التي ظلت مديونة بسبب استحالة المعاملات.

ونوهت إلى أن الفنادق تسعى إلى التخلص من الديون والحفاظ على صناعة السياحة الروسية وهي السياحة الأكبر في مصر.

وأكد ممثلو صناعة السياحة في مصر أن إشغال الفنادق في الغردقة وشرم قد انخفض بنسبة 40٪، ويؤكدون أن خيارات عودة الروس إلى المنتجعات المصرية تتم مناقشتها على مستوى الدولة.

المصدر: كامسومليسكايا برافدا