ليبيا – قال مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عزالدين غميض، إن الزاوية مدينة ليبية حيوية تتقاسم مليشيات مسلحة النفوذ فيها، وتسعى كل مليشيا مسلحة لبسط السيطرة على المدينة، وإنهاء المليشيات الأخرى، فليس مستغرباً أن تندلع فيها اشتباكات على أتفه الأسباب.

غميض في تصريحات خاصة لموقع “الرؤية” أوضح أن الحكومة المكلفة من البرلمان لن تدخل طرابلس إلا باتفاق مع حكومة تصريف الأعمال التي تتجاهل كل جهود فتحي باشاغا للدخول، بعد استقطاب العديد من التشكيلات المسلحة في العاصمة من قبل الدبيبة، مستغلاً أن باشاغا تحالف مع الثائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي حسبت عليه حرب طرابلس الأخيرة، لا سيّما عدد الضحايا والخسائر في الممتلكات التي لحقت بأهل طرابلس جراء الحرب المذكورة.

وبين أن مجلس النواب في نظر الليبيين هو أول جسم في الأطراف السياسية المتواجدة فاقد للشرعية منذ زمن، وقراراته لا تشكل إلا قليلاً من الضغط الدولي على الحكومة الحالية، فهو لا يملك إلا إصدار قرارات وبيانات بدون آليات واضحة لتنفيذها.

وأكد أن البلاد لن تشهد وجود حكومتين؛ لأن باشاغا ليس بالرجل الهين، ولن يرضى لنفسه أن يكون في شخصية عبدالله الثني وسيناريو 2014، ومع هذا لن يكف عن محاولة دخول طرابلس سواء بالقوة أو بالاتفاق، لتكون حكومته الوحيدة في البلاد.

غميض لفت إلى أن هناك متغيراً مهماً يجب وضعه في الاعتبار، وهو أن حكومة باشاغا بحاجة لاعتراف المؤسسات والقوى الدولية، وهذا تحديداً ما سيحدد مصيره.