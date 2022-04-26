إسبانيا – شدد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على أنهم إذا لعبوا ضد تاريخ ريال مدريد، في المواجهة أمامه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فلن يحصلوا على أي فرصة للتأهل للنهائي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، بمدينة مانشستر سيتي الرياضية عشية مواجهة ريال مدريد: “شرف لنا أن نصل إلى هذا الدور، أصبحنا نفعل هذا بانتظام، عندما وصلت إلى هنا لم أكن أتوقع الوصول إلى هذا الدور، والآن أفكر في عدد مرات حدوثه وأرى كم أن الأمر رائع. احتجنا إلى خوض مباراتين كبيرتين لنكون في الدور نصف النهائي، لا يمكنك الاستهانة بما يعنيه التأهل إلى هذا الدور، ولا ندري ما إذا كنا سنصل مرة أخرى في حياتنا”.

وردا على سؤال عن تاريخ ريال مدريد، وقدرة السيتي على الفوز بالمزيد من الألقاب في دوري الأبطال، إذا توج الفريق باللقب الأول، قال المدرب الإسباني: “إذا كان يتوجب علينا المنافسة مع تاريخهم (ريال مدريد)، فليس لدينا أي فرصة”.

واستكمل غوارديولا: “شعور جيد التواجد بين أفضل فرق أوروبا، نحاول أن نكون أنفسنا وتقديم مباراتين مميزتين والوصول إلى النهائي، نحترم ريال مدريد كثيرا، ولكن نريد الوصول إلى النهائي”.

وواصل الفيلسوف الكروي قائلا: “ريال مدريد تواجد في تلك المرحلة كثيرا، العديد من الفرق الجيدة لا تتواجد هنا، وفي يوم من الأيام لن نتواجد هنا، الأمر يتطلب الكثير، طالبت اللاعبين بالاستمتاع، لا نعرف ما إذا كنا سنعود إلى هنا مرة أخرى”.

وأضاف غوارديولا: “راق لي ريال مدريد دائما، منذ أن كنت لاعبا أو مدربا لبرشلونة، تعجبني أمور كثيرة في هذا الفريق، فالجودة التي لديهم ليست من قبيل الصدفة، هم يتمتعون بمستويات كبيرة وما حققه الفريق ليس ضربة حظ، جميع لاعبي ريال مدريد رائعون، لأنهم إن لم يكونوا كذلك، لم يكن ليوقع النادي معهم”.

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن: “كريم بنزيما (مهاجم ريال مدريد) سجل العديد من الأهداف في مسيرته، هو لاعب رائع، لكن علينا الدفاع جيدا وخلق فرص للتسجيل”.

وحول إطاحة مانشستر سيتي بفريق ريال مدريد في عام 2020، قال: “كانت مباراتان متقاربتان، في العقد الأخير تواجدنا في النهائي ونصف النهائي ونجحنا في تخطي مرحلة المجموعات”.

المصدر: وكالات