قديروف يعلن القضاء على أعداد كبيرة من النازيين والاستيلاء على صواريخ “جافيلين” الأمريكية في أوكرانيا

قديروف يعلن القضاء على أعداد كبيرة من النازيين والاستيلاء على صواريخ “جافيلين” الأمريكية في أوكرانيا

الشيشان – أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القضاء على عدد كبير من النازيين والاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحتهم، ولاسيما صواريخ “جافيلين” الأمريكية في لوغانسك شرقي أوكرانيا.

وقال: “قضى جنود وحدة قوات “أحمد” الشيشانية الخاصة مع قوات الفيلق الثاني لجيش جمهورية لوغانسك الشعبية على أعداد كبيرة من قوات النازيين الأوكرانيين وأجبروا مجموعات أخرى منهم على الفرار”.

وأضاف: “كما جرت العادة فقد تم الاستيلاء على الأسلحة التي تركوها خلفهم ومنها أنظمة “جافيلين” المضادة للدبابات وتم القضاء على عدد كبير من النازيين”.

وأكد قديروف أن النازيين فجروا وراءهم الجسر الرابط بين مدينة روبيجنويه وقرية نوفودروجيسكويه التي يقع خلفها المعقل الرئيس للقوات الأوكرانية في لوغانسك.

المصدر: وكالات